Хакеры оскорбили Трампа и Нетаньяху через громкоговорители аэропортов США и Канады

Хакеры провели кибератаку на системы нескольких аэропортов в США и Канаде, в результате которой через внутренние системы оповещения транслировались сообщения политического характера.
Как сообщает телеканал CNN, во вторник в четырех аэропортах Северной Америки через громкоговорители звучали несанкционированные реплики, содержавшие восхваление палестинского движения ХАМАС, а также оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Инциденты привели к нарушению нормальной работы аэропортов и стали поводом для начала расследования предполагаемых хакерских атак. Сообщается, что кибервторжения произошли в международном аэропорту Келоуна, аэропортах Виктория (Британская Колумбия) и Виндзор (Онтарио) в Канаде, а также в американском аэропорту Гаррисберга (Пенсильвания).
Ранее сообщалось, что в США обнаружили взлом своих сетей иностранным государством.
