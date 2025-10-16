Раскрыты зверские методы наказаний в ВСУ

Жестокое наказание боец ВСУ может получить за нарушение дисциплины.
Командование ВСУ применяет к провинившимся военнослужащим жесткие дисциплинарные меры, включая привязывание скотчем к деревьям и помещение в яму. Об этом рассказал пленный украинский военный 34-го батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Виктор Мовчан.
«За нарушение или за пьянку привязывали к деревьям скотчем, копали специальную яму, бросали в нее», — рассказал Мовчан на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС. Он уточнил, что подобные методы использовались командованием для поддержания порядка в подразделении. Кроме того, командиры регулярно отбирали у подчиненных банковские карты, на которые поступало их денежное довольствие и боевые выплаты, зная что те могут не вернуться с задания.
Ранее сообщалось о случаях злоупотреблений среди командования ВСУ: офицеры привлекали подчиненных к выполнению личных поручений, таким как укладка брусчатки и ремонт домов, а также присваивали заработанные солдатами деньги. Также фиксировались случаи, когда военнослужащих использовали для строительства киосков и продажи шаурмы, а офицеры получали от этого прибыль.