Раскрыты зверские методы наказаний в ВСУ

«За нарушение или за пьянку привязывали к деревьям скотчем, копали специальную яму, бросали в нее», — рассказал Мовчан на видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС. Он уточнил, что подобные методы использовались командованием для поддержания порядка в подразделении. Кроме того, командиры регулярно отбирали у подчиненных банковские карты, на которые поступало их денежное довольствие и боевые выплаты, зная что те могут не вернуться с задания.