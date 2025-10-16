Ричмонд
Водитель иномарки погиб в лобовом столкновении под Чебаркулем

Автомобилист не успел увернуться от выехавшего на встречку Chevrolet Orlando.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Чебаркульском раойне произошло ДТП со смертельным исходом. В лобовом столкновении погиб 75-летний водитель автомобиля Skoda Fabia. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась накануне, 15 октября, в 13:40, на 11 километре автодороги «Бишкиль — Варламово», где 33-летний водитель Chevrolet Orlando по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где в него врезалась Skoda.

К моменту приезда скорой водитель Skoda Fabia был жив и скончался уже в медицинском учреждении. Обстоятельства произошедшего выясняли работавшие на месте сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.