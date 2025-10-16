Задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах России утром 16 октября

Утром 16 октября в аэропорту Пулково также фиксируются сбои в расписании. Задержаны и отменены несколько рейсов, как по вылетам, так и по прилетам. Среди вылетов — отменен рейс в Горно-Алтайск, а также Москва. Кроме того, с опозданием отправляется рейс в Москву. По прилетам задержки затрагивают рейсы из Калининграда, Москвы, Дубая, Оренбурга, Антальи (несколько рейсов), Стамбула, Минска, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Омска и Самары. Отменен рейс из Горно-Алтайска.