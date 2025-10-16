WSJ: Трамп усиливает преследования политических активистов в США

Изменения планируется реализовать через назначение лояльных президенту сотрудников в ключевые подразделения IRS, в частности — в Отдел уголовных расследований. По информации WSJ, уже составлен список «потенциальных целей» для новых расследований. В него включены крупные доноры и спонсоры Демократической партии, включая миллиардера Джорджа Сороса и связанные с ним фонды. Источники подчеркивают, что инициатива по реформированию IRS согласуется с более широкой кампанией администрации Трампа по расследованию деятельности леворадикальных групп, которых подозревают в финансировании организаций, «сеющих анархию в городах, контролируемых демократами». Ранее WSJ также сообщал о планах Министерства юстиции США инициировать расследование работы фонда Сороса «Открытое общество».