Следствие квалифицировало ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре как теракт

Как следует из судебных материалов, следствие переквалифицировало действия водителя Сергея Гурина на совершение террористического акта и покушение на хищение огнестрельного оружия. В своих показаниях обвиняемый пояснил, что умышленно совершил наезд на сотрудника полиции и пытался завладеть его оружием. В результате инцидента пострадавшему сотруднику ДПС был причинен тяжкий вред здоровью, а еще одному потерпевшему — легкий вред здоровью.