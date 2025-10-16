Ричмонд
Следствие квалифицировало ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре как теракт

Случившееся в 2022 году ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент, произошедший в феврале 2022 года в Краснодаре и первоначально квалифицированный как ДТП, был признан следствием террористическим актом. Согласно судебным материалам, водитель совершил умышленный наезд на сотрудника полиции с целью захвата его табельного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

30-летний житель Московской области, управляя автомобилем Mustang, не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями марок Hyundai и Toyota, после чего совершил наезд на инспектора ДПС. Тогда же отмечалось, что виновник попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Как следует из судебных материалов, следствие переквалифицировало действия водителя Сергея Гурина на совершение террористического акта и покушение на хищение огнестрельного оружия. В своих показаниях обвиняемый пояснил, что умышленно совершил наезд на сотрудника полиции и пытался завладеть его оружием. В результате инцидента пострадавшему сотруднику ДПС был причинен тяжкий вред здоровью, а еще одному потерпевшему — легкий вред здоровью.

Ранее KP.RU сообщал, что в Татарстане произошло столкновение грузовика КамАЗ с пассажирским поездом. Мужчине, находившемуся за рулем транспортного средства, чудом удалось выжить.