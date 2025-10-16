Пожар произошел на подстанции в Волгоградской области из-за обломков дрона ВСУ

Массированная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты энергетической инфраструктуры отражена в Волгоградской области. Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории подстанции ЛЭП Балашовская. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
— На территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов, — написал Бочаров в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что повреждений жилых домов и пострадавших в результате ЧП нет.
В этот же день Министерство обороны РФ отчиталось, что силы ПВО за ночь сбили 51 беспилотник Вооруженных сил Украины над несколькими регионами страны. Уточняется, что 12 БПЛА сбили над территорией Саратовской области.
Стало известно, что ВСУ начали применять миниатюрные дроны для ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в прифронтовой зоне.