В Иркутском районе неизвестные залили бетоном канализационные колодцы

Прокуратура региона направила материалы дела в полицию. По результатам их рассмотрения завели уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Сейчас администрация округа и ресурсоснабжающая организациия делают все, чтобы устранить последствия. А правоохранители устанавливают личности причастных к этому инциденту.