В Иркутском районе неизвестные залили бетоном канализационные колодцы. Как установили следователи, хулиганы выводили из строя систему водоотведения два раза. Об этом КП-Иркутск рассказали в полиции.
— В начале октября они вскрыли колодцы глубиной около 8 метров и залили их водой. Аварийные службы откачали воду и восстановили систему, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Через несколько суток вандалы почти полностью заполнили бетоном колодцы, что привело к выходу из строя насосных станций, которые обеспечивают водой жилые домов, учебные заведения и административные здания.
Прокуратура региона направила материалы дела в полицию. По результатам их рассмотрения завели уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Сейчас администрация округа и ресурсоснабжающая организациия делают все, чтобы устранить последствия. А правоохранители устанавливают личности причастных к этому инциденту.