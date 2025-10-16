Пожилых жителей Новосибирска пытались обмануть мошенники

В Новосибирске сотрудники полиции совместно с оперативниками предотвратили попытку мошенничества в отношении пожилой пары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
80-летнему жителю Центрального района позвонил «сотрудник службы доставки» и сообщил о якобы пришедшей посылке. Когда мужчина уточнил, что ничего не ждет, мошенники стали требовать код из смс, обещая «проверить отправителя». После этого злоумышленники стали представляться сотрудниками госуслуг, банков и силовых структур, запугивая и вводя пенсионеров в заблуждение.
Мошенники убедили супругов отправиться в магазин, чтобы купить телефон для дальнейшей «защиты счетов». Однако при снятии денег у банкомата пенсионеров ждали полицейские, которые объяснили им, что они стали жертвами обмана. Супруги поблагодарили сотрудников за оперативные действия.