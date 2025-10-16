Ричмонд
ДТП с полицейским в Краснодаре признали терактом

Наезд на полицейского в Краснодар расценили как теракт.

Источник: Комсомольская правда

Следствие переквалифицировало дело о ДТП, которое случилось в Краснодаре в феврале 2022 года, признав его терактом и попыткой завладения оружием сотрудника полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Инцидент произошел на пересечении улиц Красная и Буденного. Изначально сообщалось, что 30-летний житель Подмосковья Сергей Гурин на автомобиле Mustang врезался в две машины и сбил инспектора ДПС.

По данным следствия, Гурин умышленно совершил наезд на полицейского, чтобы завладеть его табельным оружием. Свой поступок он объяснил несогласием с проведением СВО и гибелью брата. После ДТП он заявил, что хотел «выразить недовольство решением органов власти».

Попытку захвата оружия пресекли. Пострадавшему полицейскому был причинен тяжкий вред здоровью, еще одному участнику ДТП — легкий.