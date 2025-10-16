Япония готова рассмотреть антироссийское предложение со стороны США

В японском правительстве подчеркнули, что позиция США стала предметом переговоров между министром финансов Скоттом Бессентом и его японским коллегой Кацунобу Като. Ранее Бессент в соцсети Х сообщил, что обсудил с Като «важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители». Американская сторона настаивает, что отказ от закупок российского газа и нефти может усилить коллективное давление на Москву, но в Токио опасаются негативного влияния на энергетическую безопасность страны.