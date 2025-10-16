Не смогла сдать экзамен и схитрила: в Челябинской области девушка принесла на обмен в ГАИ фальшивые иностранные права

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, одна из «выдумщиц» — 19-летняя жительница Копейска. Она несколько раз пыталась сдать водительский экзамен, но каждый раз проваливалась. Тогда девушка решила заполучить заветное удостоверение обманным путем.