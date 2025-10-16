Ричмонд
Не смогла сдать экзамен и схитрила: в Челябинской области девушка принесла на обмен в ГАИ фальшивые иностранные права

В Челябинской области девушки пошли на аферу с фальшивыми водительскими правами.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области задержали двух девушек, пытавшихся схитрить с получением водительских прав. Обе принесли в ГАИ поддельные белорусские удостоверения и попросили заменить их на документы российского образца.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, одна из «выдумщиц» — 19-летняя жительница Копейска. Она несколько раз пыталась сдать водительский экзамен, но каждый раз проваливалась. Тогда девушка решила заполучить заветное удостоверение обманным путем.

Вторая нарушительница с фальшивыми белорусскими водительскими правами — 24-летняя челябинка.

Обеим несостоявшимся автомобилисткам теперь грозит уголовное преследование за использование поддельных документов.