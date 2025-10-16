Прокуратура вернула омичке 38 тысяч, похищенных через популярный мессенджер

Тарская межрайонная прокуратура добилась полного возмещения ущерба 61-летней жительнице Омской области. Женщина стала жертвой телефонного мошенничества. Суд взыскал 38 тысяч рублей с человека, предоставившего свой банковский счет для обналичивания похищенных средств.
В августе 2024 года пенсионерка из Омской области получила сообщение в мессенджере от человека, представившегося ее давней знакомой. Доверчивая женщина поверила собеседнице и, по ее просьбе, передала персональные данные. Этого оказалось достаточно, чтобы злоумышленники получили доступ к ее аккаунту в «Сбербанк Онлайн», оформили кредитную карту и перевели 38 тысяч рублей на сторонний счет.
По факту хищения было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлен владелец счета-получателя — уроженец города Тихорецка Краснодарского края, выполнявший роль так называемого «дроппера» — человека, сознательно или по незнанию предоставляющего свои банковские реквизиты для легализации преступных доходов.
В целях защиты прав пострадавшей Тарская межрайонная прокуратура подала в суд иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. На сегодняшний день решение суда исполнено: все 38 тысяч рублей возвращены пенсионерке. Ранее мы писали, что омский хакер взломал «Госуслуги» через неиспользуемые телефонные номера.