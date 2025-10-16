Прокуратура вернула омичке 38 тысяч, похищенных через популярный мессенджер

В августе 2024 года пенсионерка из Омской области получила сообщение в мессенджере от человека, представившегося ее давней знакомой. Доверчивая женщина поверила собеседнице и, по ее просьбе, передала персональные данные. Этого оказалось достаточно, чтобы злоумышленники получили доступ к ее аккаунту в «Сбербанк Онлайн», оформили кредитную карту и перевели 38 тысяч рублей на сторонний счет.