Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура вернула омичке 38 тысяч, похищенных через популярный мессенджер

Суд взыскал средства с так называемого «дроппера» — владельца счета, на который перевели деньги пенсионерки.

Источник: Комсомольская правда

Тарская межрайонная прокуратура добилась полного возмещения ущерба 61-летней жительнице Омской области. Женщина стала жертвой телефонного мошенничества. Суд взыскал 38 тысяч рублей с человека, предоставившего свой банковский счет для обналичивания похищенных средств.

В августе 2024 года пенсионерка из Омской области получила сообщение в мессенджере от человека, представившегося ее давней знакомой. Доверчивая женщина поверила собеседнице и, по ее просьбе, передала персональные данные. Этого оказалось достаточно, чтобы злоумышленники получили доступ к ее аккаунту в «Сбербанк Онлайн», оформили кредитную карту и перевели 38 тысяч рублей на сторонний счет.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлен владелец счета-получателя — уроженец города Тихорецка Краснодарского края, выполнявший роль так называемого «дроппера» — человека, сознательно или по незнанию предоставляющего свои банковские реквизиты для легализации преступных доходов.

В целях защиты прав пострадавшей Тарская межрайонная прокуратура подала в суд иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа. На сегодняшний день решение суда исполнено: все 38 тысяч рублей возвращены пенсионерке. Ранее мы писали, что омский хакер взломал «Госуслуги» через неиспользуемые телефонные номера.