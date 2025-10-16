Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области потушили три пожара за сутки

В Самарской области МЧС представило сводку ЧП за сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сотрудники ГУ МЧС по региону представили сводку ЧП за сутки. В среду, 15 октября, потушили три пожара.

— В Красноглинском районе Самары горел грузовой автомобиль. Для тушения возгорания привлекли шесть сотрудников ведомства и одну единицу техники. Кроме того, в Большечерниговском районе горел грузовой автомобиль, — отметили в сообщении.

В Приволжском районе также потушили горящий мусор. Площадь возгорания составила три квадратных метра. На ликвидацию последствий дорожных происшествий сотрудники подразделений выезжали четыре раза — в Самару, Новокуйбышевск, Кинельский район и Тольятти.