В Самарской области потушили три пожара за сутки

В Самарской области сотрудники ГУ МЧС по региону представили сводку ЧП за сутки. В среду, 15 октября, потушили три пожара.
— В Красноглинском районе Самары горел грузовой автомобиль. Для тушения возгорания привлекли шесть сотрудников ведомства и одну единицу техники. Кроме того, в Большечерниговском районе горел грузовой автомобиль, — отметили в сообщении.
В Приволжском районе также потушили горящий мусор. Площадь возгорания составила три квадратных метра. На ликвидацию последствий дорожных происшествий сотрудники подразделений выезжали четыре раза — в Самару, Новокуйбышевск, Кинельский район и Тольятти.