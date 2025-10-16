Ричмонд
Челябинца нашли мертвым на трамвайных путях

В Челябинске на трамвайных рельсах обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает Агентство чрезвычайных новостей.

«Тело человека нашли на рельсах на трамвайном кольце. Движение вагонов в районе ЧТЗ стоит», — пишет АЧН.

На месте, по информации агентства, работают следователи. Территория оцеплена. Движение трамваев было остановлено утром, сейчас оно возобновлено.