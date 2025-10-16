Почти два десятка домов остались без газа в Омске

«С 10 по 14 октября организация не обеспечила своевременное наполнение резервуарных установок сжиженным углеводородным газом. В итоге без газоснабжения остались 19 многоквартирных домов, в котором проживает свыше 1,5 тысяч человек», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что руководителю газовой компании было выставлено представление. Кроме того, материалы проверки были направлены в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. В прокуратуре «ФедералПресс» уточнили, что на сегодняшний день принимаются все необходимые меры к восстановлению газоснабжения во всех домах.