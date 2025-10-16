В Ростовской области полиция проверяет информацию об избиении восьмилетнего ребенка

В Ростовской области полиция начала проверку после публикаций в соцсетях о жестоком обращении с восьмилетним ребенком. По предварительной информации, женщина нанесла телесные повреждения своему сыну во время конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.