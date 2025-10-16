Экс-замглавы минстроя ДНР Мерваезову обвиняют в мошенничестве на 4 млрд рублей

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю министра по строительству Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой. Ей инкриминируют мошенничество в особо крупном размере при заключении государственных контрактов на строительство. По данным РИА Новости, сумма причиненного ущерба превысила 4 миллиарда 126 миллионов рублей.
В 2021—2022 годах Мерваезова занимала должность руководителя АО «Военно-строительная компания», которая в марте 2022 года была переименована в АО «СибирьПромГрупп». По версии следствия, обвиняемая организовала незаконный вывод денежных средств в процессе заключения госконтрактов на возведение нескольких объектов.
По данному уголовному делу также проходят другие фигуранты. В их числе бывший начальник Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Министерства обороны РФ Евгений Горбачев, а также соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.
Со стороны защиты звучит утверждение, что инкриминируемые преступления были совершены в периоды, когда Мерваезова не работала в данной организации. Одновременно с этим сообщается, что уголовное дело было возбуждено и в отношении ее предшественника по занимаемой должности.
