Экс-замглавы минстроя ДНР Мерваезову обвиняют в мошенничестве на 4 млрд рублей

Следователи предъявили обвинение экс-замминистру строительства ДНР Юлии Мерваезовой в мошенничестве на 4,1 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю министра по строительству Донецкой Народной Республики Юлии Мерваезовой. Ей инкриминируют мошенничество в особо крупном размере при заключении государственных контрактов на строительство. По данным РИА Новости, сумма причиненного ущерба превысила 4 миллиарда 126 миллионов рублей.

В 2021—2022 годах Мерваезова занимала должность руководителя АО «Военно-строительная компания», которая в марте 2022 года была переименована в АО «СибирьПромГрупп». По версии следствия, обвиняемая организовала незаконный вывод денежных средств в процессе заключения госконтрактов на возведение нескольких объектов.

По данному уголовному делу также проходят другие фигуранты. В их числе бывший начальник Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Министерства обороны РФ Евгений Горбачев, а также соучредитель ООО «Технострой» Виталий Прудников.

Со стороны защиты звучит утверждение, что инкриминируемые преступления были совершены в периоды, когда Мерваезова не работала в данной организации. Одновременно с этим сообщается, что уголовное дело было возбуждено и в отношении ее предшественника по занимаемой должности.

Прежде Тверской суд Москвы постановил отправить в следственный изолятор на два месяца, до 6 декабря, бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Его обвиняют в рамках нового уголовного дела о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК).