В Воронежской области иномарка наехала на лежавшего на дороге мужчину

Примерно в 20:30 «Рено Логан», за рулем которого находилась 46-летняя местная жительница, наехал на 46-летнего местного жителя. По словам женщины, местный житель лежал на дороге. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».