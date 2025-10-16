В Воронежской области иномарка наехала на лежавшего на дороге мужчину

По предварительным данным, 15 октября вблизи дома № 2 по улице Пески в селе Пузево Бутурлиновского района случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Примерно в 20:30 «Рено Логан», за рулем которого находилась 46-летняя местная жительница, наехал на 46-летнего местного жителя. По словам женщины, местный житель лежал на дороге. В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».
— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — добавили в полиции.