СК России проверит сведения о насилии над детьми в Башкирии

Ранее в эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором утверждалось, что в Уфе девушка намерена лишить мать родительских прав. По её словам, женщина ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию и содержанию детей, применяет к ним физическую силу, а квартира, где они живут, находится в антисанитарном состоянии.