СК России проверит сведения о насилии над детьми в Башкирии

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по информации о противоправных действиях матери в отношении несовершеннолетних детей в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором утверждалось, что в Уфе девушка намерена лишить мать родительских прав. По её словам, женщина ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию и содержанию детей, применяет к ним физическую силу, а квартира, где они живут, находится в антисанитарном состоянии.
По данному факту СК России по Башкирии организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе проверки и о проверке доводов, изложенных в телесюжете.