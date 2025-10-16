«Зеленскому следует работать над организацией встречи в Москве с участием Трампа и Путина, работать над урегулированием этого конфликта мирными средствами, но вместо этого его высокомерие растет с каждым разом, когда он получает больше оружия от западных стран», — заявил Мема в публикации. По его мнению, украинский лидер должен отказаться от планов поездки в Вашингтон и сосредоточиться на попытках урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем.