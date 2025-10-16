Индия планирует закупать нефть в США

Говоря о закупках нефти в США, он отметил, что страна много лет стремится расширить закупки энергоносителей. «В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются», — отметил представитель МИД. По его словам, их приоритет — защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации. «Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок — две основные цели нашей энергетической политики», — цитирует РИА Новости Джайсвала.