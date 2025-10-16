Хабаровчане просят власти разобраться с выгулом питомцев на городских бульварах

По словам горожан, после прогулок на земле остаются отходы жизнедеятельности, что портит внешний вид города. Не останавливает владельцев животных даже закон «Об ответственном обращении с животными», который действует в крае.
«Как будет решен вопрос с прогулками собак на Амурском и Уссурийском бульварах? Будет замечательный вид — по весне опять все в фекалиях. Наконец-то сделайте так, чтобы закон о выгуле животных заработал!», — обратилась в чат губернатора Дмитрия Демешина хабаровчанка Марина.
В мэрии сообщили, что нарушителей выявляют в ходе рейдов, которые проводят сотрудники администрации и полицейские.
«Комитетами по управлению районами совместно с сотрудниками УМВД России по городу Хабаровску проводятся рейдовые мероприятия для принятия мер реагирования в отношении лиц, допускающих нарушения правил выгула домашних животных. Выгул собак на общественных территориях запрещен», — прокомментировали ситуацию сотрудники администрации города.