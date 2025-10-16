Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчане просят власти разобраться с выгулом питомцев на городских бульварах

Жители краевой столицы возмутились поведением владельцев домашних животных, выгуливающих питомцев на территории Амурского и Уссурийского бульваров.

Источник: РИА "Новости"

По словам горожан, после прогулок на земле остаются отходы жизнедеятельности, что портит внешний вид города. Не останавливает владельцев животных даже закон «Об ответственном обращении с животными», который действует в крае.

«Как будет решен вопрос с прогулками собак на Амурском и Уссурийском бульварах? Будет замечательный вид — по весне опять все в фекалиях. Наконец-то сделайте так, чтобы закон о выгуле животных заработал!», — обратилась в чат губернатора Дмитрия Демешина хабаровчанка Марина.

В мэрии сообщили, что нарушителей выявляют в ходе рейдов, которые проводят сотрудники администрации и полицейские.

«Комитетами по управлению районами совместно с сотрудниками УМВД России по городу Хабаровску проводятся рейдовые мероприятия для принятия мер реагирования в отношении лиц, допускающих нарушения правил выгула домашних животных. Выгул собак на общественных территориях запрещен», — прокомментировали ситуацию сотрудники администрации города.