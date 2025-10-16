ВС РФ почти полностью освободили ЛНР.
Украинские военные установили административный контроль над городом Константиновка (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщили представители российских силовых структур. Это произошло из-за того, что городская администрация покинула населенный пункт ранее на фоне продолжающихся боевых столкновений в регионе. Карта спецоперации на Украине на 16 октября — в материале URA.RU.
ВСУ захватили власть в Константиновке.
Власть в городе Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью перешла под контроль украинских военных. Об этом сообщили в силовых структурах. По данным источника, ранее на фоне продолжающихся боевых действий в регионе администрация города сбежала из населенного пункта. После ухода чиновников все функции по управлению городом были фактически переданы украинским военнослужащим.
Луганское направление.
Менее одного процента территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остается под контролем ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, речь идет о небольших участках в районах Петровского, Новогригоровки и Надии на западе республики.
Он напомнил, что ЛНР сейчас является самой освобожденной территорией среди всех новых регионов, вошедших в состав России. Однако оставшиеся участки, находящиеся под контролем украинских формирований, отличаются сложным рельефом и труднодоступностью. Так под контролем ВСУ остается «небольшой участок» в районе Петровского (украинское название — Грековка), Новогригоровки (украинское название — Новоегоровка) и Надии.
Донецкое направление.
ВСУ покинули село Московское на третий день боевых действий за населенный пункт.
Украинские подразделения покинули свои позиции на третий день боевых действий за село Московское, расположенное под Димитровым в ДНР. Об этом сообщил командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко, входящей в состав группировки войск «Центр», Борис Ларионов.
По его словам, при отступлении ВСУ ждал секрет разведчиков, который заблаговременно зашел к ним на линию обороны. Кроме того, военнослужащие при бегстве бросали личное снаряжение и вооружение.
ВСУ засели в многоэтажках Димитрова.
Украинская группировка, ранее удерживавшая позиции в селе Московское отступила в многоэтажные дома города Димитров (Мирноград), сообщил командир подразделения беспилотных летательных аппаратов отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск «Центр» Виктор Воронин. По его словам, наступление российских войск не позволило украинским военным закрепиться на прежних позициях.
Он также отметил, что значительную роль в изменении ситуации на этом участке фронта сыграло использование беспилотных летательных аппаратов. По оценке Воронина, именно развитие беспилотного направления обеспечило 60−70% успеха подразделения и стало одной из причин, по которой украинские силы были вынуждены оставить населенный пункт.
Днепропетровское направление.
ВС РФ наступают у Алексеевки.
Российские военные наступают в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области. Протяженность фронта составляет около 30 километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
ВСУ вышли почти из половины Вишневого.
Военнослужащие Украины покинули значительную часть территории населенного пункта Вишневое в связи с активным наступлением российских подразделений на этом направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, в настоящее время населенный пункт практически наполовину находится под контролем российских военных. Он отметил, что положительная динамика на данном участке фронта позволяет предполагать, что в скором времени Министерство обороны России объявит об освобождении Вишневого и Вербового, расположенных южнее Алексеевки.
Харьковское направление.
Штурмовики ударили беспилотниками по военной технике ВСУ.
Минобороны РФ опубликовало видео, запечатлевшее действия штурмовых подразделений в населенном пункте Боровская Андреевка, расположенном в Харьковской области. Военнослужащие 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, входящей в группировку войск «Запад», в ходе наступательной операции применили ударные беспилотники для поражения военной техники, огневых точек, а также командно-наблюдательных пунктов ВСУ. После этого штурмовые группы заняли позиции противника, провели зачистку жилых домов и инженерных сооружений от оставшихся украинских подразделений, в результате чего населенный пункт был взят под контроль ВС РФ.
Идут бои на левом берегу реки Волчья.
В Харьковском направлении группировка войск «Север» осуществляет боевые действия на левобережье реки Волчья, а также в восточных районах города, используя поддержку авиации, артиллерийских подразделений и расчетов ТОС-1А. Противник оказывает упорное сопротивление. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора».
Сумское направление.
Российские дроны не дали десанту ВСУ высадиться в Сумской области.
Как сообщило российское оборонное ведомство, расчеты дронов крымского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) предотвратили попытку высадки украинского десанта в Сумской области. Также уничтожено несколько групп пехоты, пытавшихся скрытно подойти к линии атаки на квадроциклах. Кроме того, ведомство сообщило о поражении бронемашины противника с помощью двух ударных беспилотников.
По информации министерства, первый БПЛА повредил боевую бронированную машину ВСУ, в результате чего экипаж и десант были вынуждены покинуть технику и эвакуировать раненых и погибших. Второй FPV-дрон нанес добивающий удар, после чего бронемашина загорелась.
Идут ожесточенные бои.
Группировка войск «Север» продолжает упорные бои, постепенно отвоевывая позиции у противника. Об этом информирует telegram-канал «Два майора».
Запорожское направление.
На участке фронта в районе Приморского в Запорожской области продолжаются боевые столкновения. По сообщениям telegram-канала «Два майора», подразделение 108-й десантно-штурмовой группы применяет беспилотники для поражения вражеских сил, которые пытаются провести ответные атаки. Бои за населенный пункт Степногорск остаются ожесточенными.
В результате массированного артиллерийского обстрела Каменки-Днепровской был нанесен прицельный удар по гражданскому автомобилю. Двое мирных жителей получили ранения.
Херсонское направление.
В Херсонской области группировка войск «Днепр» усилила наступательные действия, нанося удары по острову Карантинный в пределах города Херсона. В результате обстрелов ВСУ по населенному пункту Чаплинка, на контролируемой Россией стороне пострадали двое мужчин.
Противник также осуществил обстрелы ряда населенных пунктов, включая Алешки, Великие Копани, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Кайры, Каховку, Кардашинку, Казачьи Лагеря, Новую Збурьевку, Новую Каховку, Песчаное, Великую Лепетиху, Князе-Григорьевку и Новую Маячку. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора».
Крымские десантники уничтожили 666 солдат ВСУ при освобождении Курской области.
Подразделение крымских десантников ликвидировало 666 и ранило порядка тысячи украинских военных с помощью ударных беспилотников в ходе боевых действий при освобождении Курской области. Об этом сообщили российские военные в видеоматериале, опубликованном Минобороны РФ.
По словам командира разведывательного подразделения с позывным Арбат, значительная часть потерь украинских сил — это результат применения современных беспилотных летательных аппаратов. В министерстве подчеркнули, что операторы БПЛА крымских десантников демонстрируют высокий профессионализм и эффективность.
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.
Экипаж многоцелевого сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, входящего в состав ВКС РФ, осуществил удар по скоплению военнослужащих и бронетехники вооруженных сил Украины в зоне ответственности войсковой группировки «Южная». Авиабомбовый удар был произведен по заранее определенным координатам с применением авиационных боеприпасов, оснащенных универсальным планирующим и корректирующим модулем (УМПК). После получения подтверждения от разведывательных подразделений об успешном поражении цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования, передает «Пятый канал».