Минобороны РФ опубликовало видео, запечатлевшее действия штурмовых подразделений в населенном пункте Боровская Андреевка, расположенном в Харьковской области. Военнослужащие 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, входящей в группировку войск «Запад», в ходе наступательной операции применили ударные беспилотники для поражения военной техники, огневых точек, а также командно-наблюдательных пунктов ВСУ. После этого штурмовые группы заняли позиции противника, провели зачистку жилых домов и инженерных сооружений от оставшихся украинских подразделений, в результате чего населенный пункт был взят под контроль ВС РФ.