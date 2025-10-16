Хищник давал понять, что ему не нравится: появились подробности нападения тигра на машину в Приморье

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен тигр. В публикациях утверждалось, что хищник якобы напал на автомобиль с людьми, когда водитель помешал ему ужинать. Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с «КП-Дальний Восток» опроверг утверждения о нападении тигра на людей.
На кадрах видно, как люди в машине заметили в кустах у обочины тигра, поедающего добычу. Автомобиль остановился, и водитель начал комментировать происходящее, восхищаясь размерами животного, после чего стал подавать в его сторону световые сигналы фонариком. В результате хищник сорвался с места и выбежал на обочину.
Арамилев обратил внимание, что время съемки неизвестно, поскольку на видео видна обильная растительность, которая в настоящее время в той местности отсутствует. Специалист также отметил, что тигр потратил 4,5 секунды на преодоление 100 метров до выхода на обочину, что свидетельствует об отсутствии у него намерения атаковать. По словам эксперта, если бы хищник действительно хотел напасть, он без труда догнал бы автомобиль.
Гендиректор центра добавил, что в социальных сетях распространяется лишь отрывок записи. Полная версия видео демонстрирует, что люди неоднократно проезжали мимо тигра, останавливались, дразнили его и бросали в него предметы. Арамилев пояснил, что хищник таким образом просто продемонстрировал свое недовольство и вежливо «попросил» их уехать.
Тем временем в Петропавловске-Камчатском объявлен режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей в черте города. 25 сентября в медведь впервые вышел к людям, он был один и проявлял явную агрессию, после чего напал на женщину на территории спортивной площадки.