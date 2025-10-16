Хищник давал понять, что ему не нравится: появились подробности нападения тигра на машину в Приморье

Арамилев обратил внимание, что время съемки неизвестно, поскольку на видео видна обильная растительность, которая в настоящее время в той местности отсутствует. Специалист также отметил, что тигр потратил 4,5 секунды на преодоление 100 метров до выхода на обочину, что свидетельствует об отсутствии у него намерения атаковать. По словам эксперта, если бы хищник действительно хотел напасть, он без труда догнал бы автомобиль.