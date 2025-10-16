Женщину-пастора осудили условно за совращение ребенка

В американском штате Миссисипи бывшая пастор призналась в совращении школьницы и получила 10 лет условного срока. Об этом сообщает телеканал NewsNation.
Линдси Уайтсайд, работавшая молодежным пастором и тренером баскетбольной команды в церкви города Эрнандо, обвинялась в против 14-летней девочки. Следствие установило, что отношения продолжались с мая по ноябрь 2024 года.
Пастор полностью признала вину и принесла извинения пострадавшей и её семье. Суд назначил наказание в виде условного срока, первые три года которого она проведет под домашним арестом.
Окружной прокурор раскритиковал мягкость приговора, отметив, что обвинение собиралось требовать 30 лет тюрьмы при наличии 65 страниц доказательств. По мнению прокурора, снисхождение суда связано с тем, что подсудимой является женщина.
