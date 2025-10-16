ВСУ применили новый вид БПЛА

Новый вид БПЛА Украина стала использовать из-за высоких потерь других дронов.
ВСУ начали применять новый вид беспилотников в Днепропетровской области. Об этом рассказал военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным «Мироха».
«У нас украинская новинка — беспилотник “Глазки”. Это новый дрон, он очень высоко летит, обладает тепловизором и камерой высокого качества. Он более легкий, дольше и высоко висит в воздухе», — цитирует «Мироху» РИА Новости. Он подчеркнул, что новые виды дронов украинцы вынуждены применять из-за высоких поражений обычных.
Украинские военные установили административный контроль над городом Константиновка (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщили представители российских силовых структур. Это произошло из-за того, что городская администрация покинула населенный пункт ранее на фоне продолжающихся боевых столкновений в регионе. Карта спецоперации на Украине на 16 октября — в материале URA.RU.