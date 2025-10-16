Ричмонд
В Петербурге остановлено движение на красной ветке метро

На красной линии метро Санкт-Петербурга утром 16 октября произошел сбой в движении поездов из-за неисправного состава, сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена. Поезда следуют с увеличенными интервалами, а станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» временно закрыты на вход.

Задержки прекратятся после того как неисправный состав покинет ветку.

«Состав неисправный в депо идет, идет медленно. Как дойдет, интервалы начнут восстанавливаться», — сообщили в пресс-службе метрополитена telegram-каналу «Фонтанка».

Читатели «Фонтанки» утром жаловались на плотную толпу и на станциях, и непосредственно в вагонах на «красной ветке». На остальных участках линии накапливаются люди, а интервалы между поездами превышают обычные значения, что вызывает дополнительные неудобства для горожан в часы пик.