В Петербурге остановлено движение на красной ветке метро

Читатели «Фонтанки» утром жаловались на плотную толпу и на станциях, и непосредственно в вагонах на «красной ветке». На остальных участках линии накапливаются люди, а интервалы между поездами превышают обычные значения, что вызывает дополнительные неудобства для горожан в часы пик.