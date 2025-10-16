Сильнейшая магнитная буря накрывает Россию: что ждать 17 октября и как пережить

Жителей России ждут непростые в плане геомагнитной обстановки сутки. Ситуация будет постоянно меняться, переходя от возбужденного состояния к полноценной буре. 16 октября, началось с возбужденной магнитосферы — это так называемый «оранжевый» уровень в 4 балла. После трех часов ночи активность пойдет на спад, опустившись до «зеленой» зоны в 3−4 балла. Весь день пройдет на этом относительно высоком, но спокойном фоне.