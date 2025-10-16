Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирами опрокинувшегося в Приамурье автобуса оказались иностранцы

В Приамурье произошло серьезное ДТП с участием автобуса, перевозившего вахтовиков.

В Приамурье произошло серьезное ДТП с участием автобуса, перевозившего вахтовиков. Как сообщили в прокуратуре региона, все пострадавшие являются иностранными гражданами.

Инцидент произошел на дороге, ведущей к городу Свободному. Автобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota Probox, после чего съехал с трассы и опрокинулся.

«Чуть больше 50 человек, все иностранцы», — сказал представитель надзорного ведомства.

По последним данным, один человек погиб, более 40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинские учреждения. Все пострадавшие работали на строительстве Амурского газохимического комплекса.

Прокуратура начала процессуальную проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.