Пассажирами опрокинувшегося в Приамурье автобуса оказались иностранцы

В Приамурье произошло серьезное ДТП с участием автобуса, перевозившего вахтовиков. Как сообщили в прокуратуре региона, все пострадавшие являются иностранными гражданами.
Инцидент произошел на дороге, ведущей к городу Свободному. Автобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota Probox, после чего съехал с трассы и опрокинулся.
«Чуть больше 50 человек, все иностранцы», — сказал представитель надзорного ведомства.
По последним данным, один человек погиб, более 40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинские учреждения. Все пострадавшие работали на строительстве Амурского газохимического комплекса.
Прокуратура начала процессуальную проверку для установления всех обстоятельств происшествия.
