Названа страна, которая создает негативную репутацию для России в Европе

В странах Евросоюза наращивается информационная кампания вокруг сфабрикованной «угрозы с Востока». Истерия активно раздувается при непосредственном участии Лондона. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Британия ведет антироссийскую компанию в Европе, заявил Бортников.

«С подачи Лондона и возглавляемой им “партии войны” в Евросоюзе раздувается истерия по поводу мнимой “угрозы с Востока”, — передает слова Бортникова РИА Новости. Он добавил, что западные элиты целенаправленно лишают Евросоюз политической субъектности, используя методы, которые ранее уже применялись в отношении Украины.

По его словам, создание образа внешнего врага используется как инструмент для консолидации. Также такие действия призваны оказать давление на европейские государства.

