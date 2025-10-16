Бывшую замглавы минстроя ДНР обвиняют в мошенничестве на четыре миллиарда рублей

Бывшую заместителя министра по строительству ДНР Юлию Мерваезову обвиняют в мошенничестве при заключении госконтрактов на строительство объектов. Ущерб, по данным следствия, составил более четырех миллиардов рублей. Эта информация следует из материалов дела.
— Мерваезова Ю. А. совершила преступление своими действиями причинив имущественный вред на сумму четыре миллиарда 126 миллионов 234 тысячи 385 рублей 20 копеек, — цитирует материалы дела РИА Новости.
Защита бывшей чиновницы утверждает, что вменяемые ей преступления происходили не в период работы Мерваезовой в организации, а до и после.
В середине сентября суд арестовал Юлию Мерваезову. Ее задержали в Пятигорске и этапировали в Москву. Чем известна Мерваезова, выясняла «Вечерняя Москва».
Позднее стало известно, что ущерб в рамках уголовного дела в отношении Мерваезовой может достигать пяти миллиардов рублей. При этом уголовное дело о хищении средств возбудили еще в июне 2023 года.