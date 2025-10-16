Что случилось в метро в Санкт-Петербурге: поезда стоят, люди толпятся, цены на такси взлетают

Толпы людей ждут возобновление работы метро на красной линии в Санкт-Петербурге.
Утром 16 октября в Санкт-Петербурге произошел крупный сбой на красной линии метро. Поезда следуют с увеличенными интервалами, пассажиры сообщают о простоях в тоннелях и закрытии нескольких станций. Что происходит в метро Санкт-Петербурга — в материале URA.RU.
Проблемы на линии.
В 08:30 на вход была закрыта станция «Девяткино», спустя четыре минуты — «Гражданский проспект», сообщили в telegram-канале метрополитена. Пассажирам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом. Позже, к 08:59, закрыли еще одну станцию — «Автово», однако «Проспект Ветеранов» вновь заработал в обычном режиме.
Причиной сбоя стал неисправный состав, который направили в депо. «Состав неисправный в депо идет. Идет медленно. Как дойдет, интервалы начнут восстанавливаться», — уточнили в пресс-службе метрополитена.
Что говорят пассажиры.
Петербуржцы сообщают, что поезда стоят в тоннелях по 20−30 минут. На станциях «Технологический институт» и «Площадь Восстания» образовались скопления людей.
«Не доехали до “Площади Восстания”, стоим в туннеле уже полчаса», — написал один из пассажиров. «Машинист сказал, что движение затруднено из-за занятых путей», — рассказала пассажирка Татьяна.
Цены на такси выросли в разы.
Из-за сбоя многие горожане пересели на такси, но столкнулись с резким ростом цен и очередями в приложениях. «Вы 233 в очереди», — сообщает сервис такси. Минимальная стоимость поездки в тарифе эконом утром достигала 2850 рублей.
Петербуржцы пытаются доехать до работы на таксиФото: Скриншот из приложения «Яндекс Такси».