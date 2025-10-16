Что случилось в метро в Санкт-Петербурге: поезда стоят, люди толпятся, цены на такси взлетают

В 08:30 на вход была закрыта станция «Девяткино», спустя четыре минуты — «Гражданский проспект», сообщили в telegram-канале метрополитена. Пассажирам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом. Позже, к 08:59, закрыли еще одну станцию — «Автово», однако «Проспект Ветеранов» вновь заработал в обычном режиме.