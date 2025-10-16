В Сочи бизнесмен и адвокат вынудили дольщиков дважды заплатить за квартиры, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
52-летнего учредителя коммерческих организаций и 55-летнего адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края подозревают в особо крупном мошенничестве в сфере долевого строительства (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, с июля 2011 по август 2023 года бизнесмен, будучи единственным учредителем двух коммерческих фирм, начал строительство в городе-курорте ЖК «Туапсинский» и апарт-отеля «Гарант».
Строительство велось с нарушением установленных разрешением параметров, из-за чего позже было отказано во введении здания в эксплуатацию.
Тем не менее, предприниматель в течение шести лет заключил с гражданами 1075 договоров цессии. Деньги на счета фирм он не внес, а оставил себе. За это его осудили по ст.159 УК РФ.
Несмотря на это, он создал ОПГ, в которую вовлек адвоката, и разработал план нового преступления.
Под его руководством адвокат в период с января 2023 по май 2025 года стали различными способами вынуждать фактических участников долевого строительства повторно оплачивать ранее приобретенные ими квартиры, а также по надуманным основаниям уклоняться от передачи людям их квартир.
Кроме этого, подельники повторно продавали квартиры третьим лицам.
Сумма причиненного ущерба приближается к 290 млн рублей.
Адвокат находится под стражей, а организатор мошенничества скрывается и объявлен в розыск. Следствие по делу продолжается. В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, устанавливается имущество фигурантов, которое может быть арестовано.