Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи бизнесмен и адвокат вынудили дольщиков дважды заплатить за квартиры

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в сфере долевого строительства.

В Сочи бизнесмен и адвокат вынудили дольщиков дважды заплатить за квартиры, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

52-летнего учредителя коммерческих организаций и 55-летнего адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края подозревают в особо крупном мошенничестве в сфере долевого строительства (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2011 по август 2023 года бизнесмен, будучи единственным учредителем двух коммерческих фирм, начал строительство в городе-курорте ЖК «Туапсинский» и апарт-отеля «Гарант».

Строительство велось с нарушением установленных разрешением параметров, из-за чего позже было отказано во введении здания в эксплуатацию.

Тем не менее, предприниматель в течение шести лет заключил с гражданами 1075 договоров цессии. Деньги на счета фирм он не внес, а оставил себе. За это его осудили по ст.159 УК РФ.

Несмотря на это, он создал ОПГ, в которую вовлек адвоката, и разработал план нового преступления.

Под его руководством адвокат в период с января 2023 по май 2025 года стали различными способами вынуждать фактических участников долевого строительства повторно оплачивать ранее приобретенные ими квартиры, а также по надуманным основаниям уклоняться от передачи людям их квартир.

Кроме этого, подельники повторно продавали квартиры третьим лицам.

Сумма причиненного ущерба приближается к 290 млн рублей.

Адвокат находится под стражей, а организатор мошенничества скрывается и объявлен в розыск. Следствие по делу продолжается. В целях возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, устанавливается имущество фигурантов, которое может быть арестовано.