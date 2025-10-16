Группа иностранцев подралась на Заневском проспекте

Прибывшие полицейские выяснили, что инцидент начался с конфликта среди рабочих из Таджикистана, работавших поблизости, и быстро перерос в массовую поножовщину. На месте происшествия было задержано сразу трое мигрантов возрастом от 26 до 35 лет, которых оперативно доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.