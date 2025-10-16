В Ленинградской области женщина продавала СБУ абонентские данные граждан

Как установили правоохранители, в сентябре фигурантка, будучи специалистом офиса продаж на улице Металлургов в Бокситогорске, фотографировала экран монитора с выведенными на него абонентскими номерами с персональными данными абонентов и через мессенджер передавала их кураторам с Украины.