В Ленинградской области женщина продавала СБУ абонентские данные граждан

В Ленинградской области женщина продала СБУ абонентские данные 11 граждан.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Сотрудница салона мобильной связи в Ленинградской области, предположительно, передала кураторам с Украины данные 11 абонентов, получив 33 тысячи рублей, она задержана, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

«Сотрудники регионального управления по борьбе с киберпреступностью в результате отработки оперативной информации установили и задержали 21-летнюю жительницу города Бокситогорск, подозреваемую в продаже персональных данных абонентов оператора сотовой связи», — говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, в сентябре фигурантка, будучи специалистом офиса продаж на улице Металлургов в Бокситогорске, фотографировала экран монитора с выведенными на него абонентскими номерами с персональными данными абонентов и через мессенджер передавала их кураторам с Украины.

При этом для доступа к базе данных девушка использовала учетную запись руководительницы офиса, отмечают в ГУМВД. По данным полиции, она успела передать данные 11 абонентов, получая 3 тысячи рублей за каждый массив сведений.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).