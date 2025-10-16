В Ленинградской области женщина продавала СБУ абонентские данные граждан

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Сотрудница салона мобильной связи в Ленинградской области, предположительно, передала кураторам с Украины данные 11 абонентов, получив 33 тысячи рублей, она задержана, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«Сотрудники регионального управления по борьбе с киберпреступностью в результате отработки оперативной информации установили и задержали 21-летнюю жительницу города Бокситогорск, подозреваемую в продаже персональных данных абонентов оператора сотовой связи», — говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, в сентябре фигурантка, будучи специалистом офиса продаж на улице Металлургов в Бокситогорске, фотографировала экран монитора с выведенными на него абонентскими номерами с персональными данными абонентов и через мессенджер передавала их кураторам с Украины.
При этом для доступа к базе данных девушка использовала учетную запись руководительницы офиса, отмечают в ГУМВД. По данным полиции, она успела передать данные 11 абонентов, получая 3 тысячи рублей за каждый массив сведений.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).