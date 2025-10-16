В Екатеринбурге спасли 5-летнюю девочку, проглотившую 10 магнитных шариков

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, операцию проводили специалисты детской городской клинической больницы № 9. Из желудка маленькой Ульяны извлекли магниты, которые соединились друг с другом через стенки внутренних органов и повредили их.
Медики отмечают, что цепочка опасных предметов длиной 5 сантиметров могла привести к перитониту и гибели ребенка. Детские врачи провели юной пациентке полный комплекс исследований с помощью современного оборудования и затем прооперировали девочку.
По завершении операции Ульяна еще 10 дней получала консервативное лечение в отделении неотложной хирургии, после чего ее выписали домой. Теперь жизни ребенка ничего не угрожает.