«Спас соседей от огня, но пострадал сам»: мужчина получил травму при тушении пожара в многоэтажке

В Иркутске в многоэтажке на улице Шпачека на седьмом этаже произошел пожар. Как сообщили очевидцы в спасательную службу, на лестничной клетке загорелся матрас. За время, пока на помощь спешили сотрудники МЧС, потушить огонь решил один из жильцов.