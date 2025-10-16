«Спас соседей от огня, но пострадал сам»: мужчина получил травму при тушении пожара в многоэтажке

В Иркутске в многоэтажке на улице Шпачека на седьмом этаже произошел пожар. Как сообщили очевидцы в спасательную службу, на лестничной клетке загорелся матрас. За время, пока на помощь спешили сотрудники МЧС, потушить огонь решил один из жильцов.
— 36-летнего мужчину нашли на шестом этаже с травмой ноги. Во время тушения пламени он ничего не видел из-за плотного дыма и оступился, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.
Пострадавшего доставили в больницу. Увидев сильное задымление, семь специалистов газодымозащитной службы немедленно вывели из подъезда 8 человек, среди которых было двое детей. Пожар охватил всего один квадратный метр. По предварительным данным, это результат поджога. Сейчас ищут виновника происшествия.