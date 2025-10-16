Мужчина задержан за мошенничество с криптовалютой на 10,6 млн руб. в Москве

«В полицию обратился гражданин, который сообщил, что занимается оказанием услуг по обмену своей криптовалюты на наличные деньги, из-за чего с ним связались незнакомые ему граждане и попросили провести финансовую операцию. В одном из кафе с потерпевшим встретился мужчина и во время общения продемонстрировал купюры, сложенные в спортивную сумку, однако не позволил детально рассмотреть их. После выполнения перевода на электронный кошелек незнакомец сообщил, что вынужден ненадолго отлучиться, и скрылся, оставив принесенную сумку. Через некоторое время гражданин обнаружил, что купюры были ненастоящими. Сумма причиненного материального ущерба составила более 10,6 млн руб.», — сказал собеседник агентства.