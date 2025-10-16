На Украине вновь ввели аварийные графики отключения света

Как сообщили в местных областных энергокомпаниях, аварийные графики применяются по указанию национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
О введении аналогичных мер в Днепропетровской области предупредило местное отделение компании «ДТЭК». Плановые графики продолжают действовать в Черниговской области, где они были введены 1 октября.
В ночь на 16 октября и утром на Украине объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Полтавской и Харьковской областях и серии взрывов в Чернигове.
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики.