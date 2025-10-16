Названа причина гибели батискафа «Титан»

В компании также не учитывали, какой эффект оказывают на конструкцию батискафа условия хранения, транспортировка путем буксировки в море. Кроме того, специалисты указали, что руководство OceanGate недостаточно тщательно отслеживало данные о состоянии аппарата. В частности, в результате этого в компании не заметили, что во время одного из погружений незадолго до трагедии произошло расслоение в корпусе. Это повреждение в комбинации с «дополнительным повреждением неустановленного происхождения» привело к потере устойчивости конструкции аппарата.