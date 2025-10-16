Названа причина гибели батискафа «Титан»

«Мы установили, что инженерно-технологические процессы в [компании — владельце батискафа] OceanGate не соответствовали стандартам, что привело к тому, что конструкция композитного глубоководного аппарата была сделана с многочисленными нарушениями и не отвечала требованиям к устойчивости и износостойкости. Поскольку OceanGate не провела достаточно испытаний, в компании не знали настоящие показатели аппарата по этим параметрам, которые оказались значительно ниже целевых», — говорится в окончательном отчете ведомства об инциденте.
В компании также не учитывали, какой эффект оказывают на конструкцию батискафа условия хранения, транспортировка путем буксировки в море. Кроме того, специалисты указали, что руководство OceanGate недостаточно тщательно отслеживало данные о состоянии аппарата. В частности, в результате этого в компании не заметили, что во время одного из погружений незадолго до трагедии произошло расслоение в корпусе. Это повреждение в комбинации с «дополнительным повреждением неустановленного происхождения» привело к потере устойчивости конструкции аппарата.
Дополнительным фактором авторы доклада назвали существующие правила регулирования погружения на частных небольших батискафах. В NTSB считают эти нормы недостаточными и в связи с этим призывают экспертов Береговой охраны США провести анализ ситуации на рынке таких услуг, распространить выводы NTSB и свои рекомендации среди компаний — операторов батискафов, а также обновить часть регулирующих норм.