Названа причина гибели батискафа «Титан»

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Ошибки при проектировании стали причиной гибели батискафа «Титан» во время погружения к обломкам лайнера «Титаник» в 2023 году. К такому выводу пришел Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

Источник: Reuters

«Мы установили, что инженерно-технологические процессы в [компании — владельце батискафа] OceanGate не соответствовали стандартам, что привело к тому, что конструкция композитного глубоководного аппарата была сделана с многочисленными нарушениями и не отвечала требованиям к устойчивости и износостойкости. Поскольку OceanGate не провела достаточно испытаний, в компании не знали настоящие показатели аппарата по этим параметрам, которые оказались значительно ниже целевых», — говорится в окончательном отчете ведомства об инциденте.

В компании также не учитывали, какой эффект оказывают на конструкцию батискафа условия хранения, транспортировка путем буксировки в море. Кроме того, специалисты указали, что руководство OceanGate недостаточно тщательно отслеживало данные о состоянии аппарата. В частности, в результате этого в компании не заметили, что во время одного из погружений незадолго до трагедии произошло расслоение в корпусе. Это повреждение в комбинации с «дополнительным повреждением неустановленного происхождения» привело к потере устойчивости конструкции аппарата.

Дополнительным фактором авторы доклада назвали существующие правила регулирования погружения на частных небольших батискафах. В NTSB считают эти нормы недостаточными и в связи с этим призывают экспертов Береговой охраны США провести анализ ситуации на рынке таких услуг, распространить выводы NTSB и свои рекомендации среди компаний — операторов батискафов, а также обновить часть регулирующих норм.