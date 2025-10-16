Психолог разобрал по мимике последнее видео Ирины Усольцевой

Клинический психолог Артем Тараянц проанализировал последнее видео Ирины Усольцевой, которое та записала перед исчезновением на Кутурчинском Белогорье.
По мнению Тараянца, поведение Ирины указывает, что историю та придумывает на ходу.
«Она пытается сконструировать визуальный ряд, которого не было, когда говорит о путешествии в Ташкент. Она искренне говорит о том, что любит путешествовать. Завершается видео на волне выраженного в прямом устойчивом взгляде в камеру стремлении передать зрителю картину, которую она видит в своем восприятии», — отмечает психолог.
По мнению Тараянца, слова «это будет поход, активный отдых, банька» произнесены с уклоном глаз вправо по горизонтальной линии, значит, что образы придумывались ей в данный момент. «Так обычно бывает, когда человек пытается следить за смыслом сказанного, чтобы быть более убедительным. Далее Ирина говорит о готовности дочери пойти с ними, вспоминая звучание слов, которые она слышала ранее. В этом месте она правдива. Но она не говорит о том, к чему именно готова девочка. После чего начинает уточнять, что ей дали выбор, поехать к бабушке или пойти с родителями. Уточняя, Ирина снова смотрит по горизонтали вправо, то есть начинает выдумывать слова», — отмечает специалист. Тараянц уверен, что движения глаз Ирины говорят о лжи. «Интерпретация по глазодвигательным паттернам не основана на научном подходе. Однако по правилам НЛП именно так глазодвигательные паттерны показывают себя тогда, когда человек сам не верит в истинность информации, о которой говорит», — подытожил Тараянц.
Напомним, семья Усольцевых ушла в поход 28 сентября от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Очевидцы утверждают, что все члены семьи, включая пятилетнюю дочь Усольцевых Арину, были одеты в легкую одежду, с собой у них были рюкзаки. Единственная зацепка за две недели безрезультативных поисков — это биллинг сигнала телефона Сергея Усольцева, зарегистрированный 28 сентября в 22:00 за поселком Кутурчин. Бывший следователь по уголовным делам рассказал, почему данная зацепка несостоятельна. Сейчас масштабные поиски семьи свернуты, на месте работают лишь сотрудники угрозыска, альпинисты и спелеологи.