Психолог разобрал по мимике последнее видео Ирины Усольцевой

По мнению Тараянца, слова «это будет поход, активный отдых, банька» произнесены с уклоном глаз вправо по горизонтальной линии, значит, что образы придумывались ей в данный момент. «Так обычно бывает, когда человек пытается следить за смыслом сказанного, чтобы быть более убедительным. Далее Ирина говорит о готовности дочери пойти с ними, вспоминая звучание слов, которые она слышала ранее. В этом месте она правдива. Но она не говорит о том, к чему именно готова девочка. После чего начинает уточнять, что ей дали выбор, поехать к бабушке или пойти с родителями. Уточняя, Ирина снова смотрит по горизонтали вправо, то есть начинает выдумывать слова», — отмечает специалист. Тараянц уверен, что движения глаз Ирины говорят о лжи. «Интерпретация по глазодвигательным паттернам не основана на научном подходе. Однако по правилам НЛП именно так глазодвигательные паттерны показывают себя тогда, когда человек сам не верит в истинность информации, о которой говорит», — подытожил Тараянц.