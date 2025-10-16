В Башкирии женщина обокрала мать участника СВО почти на миллион рублей

Прокуратура Давлекановского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.
По версии следствия, в июне 2025 года женщина, находясь в доме своей знакомой, матери погибшего участника специальной военной операции, получила доступ к её банковской карте и мобильному приложению.
Зная, что на счёте потерпевшей находился 1 миллион рублей, обвиняемая в течение недели переводила деньги на свои реквизиты, оплачивала покупки и развлечения. Всего похищено свыше 990 тысяч рублей.
Женщина признала вину. Уголовное дело направлено в Давлекановский районный суд для рассмотрения по существу.