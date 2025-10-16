Стрельба на рынке Кишинева: Владелец магазина открыл огонь по группе мужчин — двое раненых

Стрельба на рынке в Кишинёве.
На улице Каля Басарабией владелец магазина строительных материалов открыл огонь по пятерым жителям Яловенского района.
Причиной визита иногородних гостей была месть владельцу магазина за то, что ранее он применил силу к одному из них. Вооружившись палками, они намеревались осуществить акт возмездия.
Бинесмен достал пистолет и стал стрелять. Двое получили ранения в живот, ногу и шею, но их жизни вне опасности.
Стрелок с пистолетом Glock задержан, возбуждено дело о покушении на убийство.
