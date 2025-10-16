Ричмонд
Грузовик слетел с дороги в Воронежской области

Авария произошла в Таловском районе.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

По предварительным данным, 15 октября на четвертом километре автодороги «Дон — Бобров — Таловая — Новохоперск — село Верхняя Орловка» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 15:00 «КамАЗ 55102», которым управлял 51-летний житель Кантемировского района, слетел с дороги в кювет, где перевернулся. В результате аварии водитель грузовика получил телесные повреждения. Его на «скорой» увезли в больницу.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, — добавили в ГАИ.