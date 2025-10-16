В Анапе предотвращена попытка мошенничества на 11 млн рублей

«Бдительность и профессиональная ответственность наших сотрудников позволили не просто предотвратить преступление, но и сохранить для человека все его сбережения, — прокомментировал управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин. — Этот случай — наглядный пример того, как важно в сомнительных случаях обращаться за консультацией в банк и не поддаваться уловкам мошенников».