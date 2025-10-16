В Анапе предотвращена попытка мошенничества на 11 млн рублей

Пожилой жительнице Анапы поступил телефонный звонок от неизвестных, которые сообщили, что все ее денежные средства находятся под угрозой. Женщина, недавно разместившая 11 млн рублей на банковском вкладе, поверила злоумышленникам и следовала их инструкциям по переводу денег.
Сотрудники офиса ВТБ в Анапе под руководством директора отделения Натальи Загайновой своевременно обратили внимание на подозрительные операции клиентки. Они незамедлительно уведомили полицию. Пенсионерке разъяснили ситуацию, после чего она осознала, что стала жертвой обмана, и прекратила финансовые операции.
«Бдительность и профессиональная ответственность наших сотрудников позволили не просто предотвратить преступление, но и сохранить для человека все его сбережения, — прокомментировал управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин. — Этот случай — наглядный пример того, как важно в сомнительных случаях обращаться за консультацией в банк и не поддаваться уловкам мошенников».
За свой поступок Наталья Загайнова была номинирована на ежегодную общественную премию «Поступок», которую проводит ГУ МВД России по Краснодарскому краю.