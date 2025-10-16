В Челябинске кровельщик погиб, упав с 15-метровой высоты

Несчастный случай произошел утром 15 октября в Металлургическом районе.
По предварительным данным, 48-летний мужчина при демонтаже железобетонной плиты встал на ее основание, которое под его весом обрушилось.
В результате кровельщик упал с высоты около 15 метров и скончался на месте.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в региональном следственном управлении.
Дело заведено по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Будут установлены причины трагедии, дана правовая оценка исполнению требований трудового законодательства, а также действиям (или бездействию) лиц, ответственных за соблюдение норм охраны труда.