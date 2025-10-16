Пять автомобилей столкнулись в Хабаровске у автомойки, пострадали трое

ДТП произошло днём 15 октября на пересечении улиц Бийской и Павла Морозова. По предварительным данным, машины столкнулись по принципу домино из-за несовершеннолетнего водителя, который не имеет прав на управление транспортным средством. Кто пустил его за руль, сейчас выясняют сотрудники ГАИ.
В результате аварии травмы получили один водитель и двое пассажиров, всех троих госпитализировали для осмотра и оказания медпомощи. Виновник инцидента, предварительно, не пострадал.
«Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Хабаровского края», — сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.