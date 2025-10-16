Крымчанин призывал к насилию над русскими: его посадили на три года

Жителя Бахчисарайского района Адиля Апкелямова 2004 года рождения признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
В мессенджере Telegram Апкелямов публиковал тексты с призывами к насильственным действиям в отношении русских. Было возбуждено уголовное дело. Крымчанина задержали сотрудники ФСБ.
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону признал Апкелямова виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему на три года запретили администрировать сайты.
«Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.