В Иркутске осудили мужчину, который до смерти избил на свадьбе гостя

Трагедия произошла 26 июля прошлого года в одном из ресторанов на улице Байкальской в областном центре. На свадебном банкете между двумя гостями вспыхнул конфликт. Обвиняемый, который занимался смешанными боевыми искусствами и был пьян, не смог сдержать себя. На открытой террасе заведения он дважды ударил 27-летнего мужчину кулаками в голову. Тот упал в кресло. Впрочем, это не остановило нападавшего — он нанес третий, добивающий удар.