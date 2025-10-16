Ричмонд
В Иркутске осудили мужчину, который до смерти избил на свадьбе гостя

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор 25-летнему молодому человеку, который превратил свадебное торжество в место трагедии — он до смерти избил одного из гостей. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Трагедия произошла 26 июля прошлого года в одном из ресторанов на улице Байкальской в областном центре. На свадебном банкете между двумя гостями вспыхнул конфликт. Обвиняемый, который занимался смешанными боевыми искусствами и был пьян, не смог сдержать себя. На открытой террасе заведения он дважды ударил 27-летнего мужчину кулаками в голову. Тот упал в кресло. Впрочем, это не остановило нападавшего — он нанес третий, добивающий удар.

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Там он скончался через короткое время.

Обвиняемого, который раньше жил в Саянске, быстро задержали и взяли под стражу. Суд признал его виновным виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и назначил наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить 3 миллиона рублей в качестве компенсации семье погибшего.